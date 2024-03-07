Актриса и певица, наставница телешоу "Голос" умерла в 72 года

5 марта на 73-м году жизни умерла Дебра Бёрд, американская актриса и певица, артистка Бродвея и наставница на многочисленных вокальных телешоу.1

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Помимо прочего, Бёрд работала на American Idol, Canadian Idol, Military Idol, The Voice, Majors and Minors и других.

Исполнительница скончалась в Лос-Анджелесе, передает Deadline. Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.

Бёрд родилась в 1951 году в Огайо. Работала с Томом Петти, Принсом, Бобом Диланом, которому давала персональные уроки, и много лет с Барри Манилоу - в составе трио его бэк-вокалисток Lady Flash. Cреди ее учеников - масса иных звезд: Бродвея, певцов, актеров и музыкантов, лауреатов премии "Грэмми".

Снялась в нескольких фильмах и шоу как актриса: "Трое", "Грусть Никиты", "Игра для двоих", "Избавь нас от Евы". Ее голос звучит в саундтреках "Короля Льва" и "Дюймовочки".

В 1976 году Бёрд выпустили сольный хит Street Singin. Песня, написанная и аранжированная Манилоу, достигла 27-го места в чарте Billboard Hot 100.

Уход своей соратницы Манилоу подтвердил в соцсети, написав, что день, когда он узнал о ее смерти, стал один из самых печальных в его жизни.