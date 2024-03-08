Рогожин объяснил, почему Нагиев исчез с федеральных каналов

Актер Дмитрий Нагиев в последнее время мало показывается на публике. Артист снимается в кино, востребован на корпоративах, однако в телепроектах участвовать перестал. Отсутствие Нагиева объяснил экс-солист «Аукцыона» Сергей Рогожин.

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По словам музыканта, Нагиеву не дали четкого ответа на какое время перестанут выходить развлекательные программы на ТВ. После этого актер начал сниматься одновременно в четырех кинолентах.

— Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках, — объяснил Рогожин в шоу «Так сказать» на видеохостинге RuTube.

Певец добавил, что по той же причине Нагиев отказался вести премию «МУЗ-ТВ».

В январе артист приступил к регистрации своего имени в качестве бренда. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на заявку в Роспатент.

Недавно Дмитрий Нагиев снялся в YouTube-шоу, где рассказал специалисту по продаже недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах Виктору Шкипину о том, почему не может приобрести себе там жилье.