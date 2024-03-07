Shaman поблагодарил женщин-добровольцев на СВО

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил на Всемирном фестивале молодежи с музыкально-патриотическим спектаклем «Вера. Надежда. Любовь» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида», рэпером ST и Ириной Дубцовой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Тавриды».

«Близится Международный женский день, и сегодня на Всемирном фестивале молодежи мы показали представителям свыше 180 государств планеты наших самых родных, самых близких и дорогих — женщин. Именно они стали прочной опорой для всех мужчин страны. А их искренняя поддержка вселяет веру, дарит надежду и любовь в это непростое время», — признался Дронов.

Исполнитель напомнил об особом вкладе женщин-добровольцев, которые находятся в зоне СВО. По словам Дронова, благодарность к ним «навсегда останется в народной памяти».

Премьера спектакля состоялась в августе 2023 года в Крыму на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Он рассказывает истории о российских женщинах, которые сейчас вместе с соотечественниками находятся в зоне СВО.

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