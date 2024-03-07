Выступления российской певицы Кати Лель подешевели в четыре раза, а райдер — один из самых скромных на российской эстраде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее певица Катя Лель, чья песня «Мой мармеладный» завирусилась в Европе, пожаловалась, что не может ответить на предложения звукозаписывающих компаний и заключить контракт на ремейк, так как все права принадлежат продюсеру Максиму Фадееву, а он якобы «не сошелся в цене с иностранцами». При этом на фоне роста популярности песни Лель подняла цены на выступления.

На новогодних праздниках Катя Лель готова была петь за 4 млн рублей. Однако, по информации Mash, на 8 марта артистка оказалась невостребованной, поэтому «вынужденно снизила ценник на корпоративы и даже согласилась исполнять «Мой мармеладный» на протяжении всей шоу-программы — 12 раз».

Сейчас за свое выступление певица просит миллион рублей, есть также доппредложение — спеть дуэтом с любым гостем на частном мероприятии. За это организаторы должны доплатить 500 тысяч.

«Сейчас у Екатерины Чуприниной (настоящее имя артистки) висят всего два заказа на Международный женский день», - отмечает канал.

При этом запросы в райдере у артистки очень скромные. Катя Лель просит три парковочных места, охрану, плотные шторы в гримерках, стулья, зеркало, гладильную доску, утюг, воду, чай, хлеб и мясные закуски в расчете на трех человек.