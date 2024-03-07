Вдовец Легкоступовой пришел на могилу к певице с новой женой

На днях шум подняла новость о том, что яхтсмен Юрий Фирсов, потерявший свою супругу Валентину Легкоступову несколько лет назад, начал появляться на ее могиле с новой женой. Некоторые сочли поведение спортсмена неподобающим и обвинили в том, что мужчина совсем не горюет по ушедшей женщине, если смог так быстро построить личное счастье вновь.

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Фирсов долго молчал, терпеливо слушая о том, как он борется за наследство исполнительницы, однако, в какой-то момент решил выйти на связь с публикой и отметил, что отказался от имущества в пользу детей женщины, чтобы ни у кого не было мысли о том, что его брак был коммерческим.

Относительно претензий о появлении новой жены, у Фирсова тоже есть что сказать. Юрий не считает, что предает память Легкоступовой, ведь он и так какое-то время провел в полном одиночестве после ее смерти.