Долина заступилась за участников «голой» вечеринки

Известная певица Лариса Долина заступилась за гостей «голой» вечеринки, инициированной в конце 2023 года телеведущей Анастасией Ивлеевой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, вечеринка вызвала широкий общественный резонанс. Политики, общественные деятели раскритиковали ее участников, организаторы отменили их концерты.

Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, публично принесли извинения. Многие из них побывали в городах Донбасса, сделали крупные пожертвования благотворительным фондам.

«Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — отметила Долина.

Певица пояснила, что положительно относится к тому, что звезды отправились в новые регионы. Она добавила, что в независимости от причин, по которым они поехали туда, важен факт их поездок как таковой.