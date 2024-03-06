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Певица Лариса Долина заступилась за участников «голой» вечеринки

Известная певица Лариса Долина заступилась за гостей «голой» вечеринки, инициированной в конце 2023 года телеведущей Анастасией Ивлеевой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Долина заступилась за участников «голой» вечеринки
© РИА Новости

По данным газеты, вечеринка вызвала широкий общественный резонанс. Политики, общественные деятели раскритиковали ее участников, организаторы отменили их концерты.

Знаменитости, принявшие участие в мероприятии, публично принесли извинения. Многие из них побывали в городах Донбасса, сделали крупные пожертвования благотворительным фондам.

«Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — отметила Долина.

Певица пояснила, что положительно относится к тому, что звезды отправились в новые регионы. Она добавила, что в независимости от причин, по которым они поехали туда, важен факт их поездок как таковой.

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