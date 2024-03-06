SHAMAN научил Орнеллу Мути целоваться по-русски

Певец SHAMAN научил итальянскую актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Все случилось при встрече звезд на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщает aif.ru.

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Популярный исполнитель пришел на встречу с итальянской звездой, которая дважды поцеловала его. Тогда он решил продемонстрировать русскую традицию троекратного поцелуя.

Кроме артиста и актрисы на встрече были дочь Мути Найке Ривелле и пианист Лоренцо Боньяти. Музыкант уже четыре года живет в столице.

Участники встречи обсудили творчество, а SHAMAN пригласил Орнеллу Мути на свои концерты «ТЫ МОЯ», которые он специально проведет к Международному женскому дню 9, 10 и 11 марта. Итальянская звезда в свою очередь отметила, что хотела бы сняться в одном из клипов артиста.

На прощание звезды снова поцеловались, но уже трижды.

Напомним, что популярный исполнитель спел на фестивале свои хиты «Живой», «Встанем», «Я русский», которые были оценены не только российской публикой, но и зарубежной.

Ранее певец SHAMAN рассказал, что его мать является поклонницей творчества Юрия Шатунова. Режиссер картины о солисте «Ласкового мая» Игудин рассказал, что пообщался с Ярославом Дроновым, который дал ему видеоинтервью, где рассказал об отношении к Шатунову. Также режиссер отметил, что Юрий мог не дожить до создания коллектива и раскрыл другие шокирующие подробности его судьбы.