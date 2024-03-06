Телеведущая и актриса Лариса Гузеева получила серьезную травму ноги. Новость об этом звезда программы «Давай поженимся» сообщила в своем профиле в социальных сетях.

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«Упала на ровном месте, второй раз уже с нового года, чего-то я не туда иду, наверное, не той тропой. Сломала ногу. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба», - посетовала звезда телеэкранов в своем микроблоге.

На видео теледиве перебинтовывают травмированную конечность. Лариса поблагодарила медсестру, а также своих подписчиков, которые выразили обеспокоенность ее состоянием здоровья, заявив, что «все будет хорошо».