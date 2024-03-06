Бывшая любовница принца Гарри пригрозила разрушить его брак

52-летняя стриптизерша Кэрри Райхерт заявила, что может разрушить брак принца Гарри с Меган Маркл, опубликовав снимки обнаженного монаршего отпрыска.

«Эти фотографии еще никто не видел. Люди будут шокированы», – сказала Райхерт.

Речь идет о снимках, сделанных накануне вечеринки, которую принц Гарри устроил в Лас-Вегасе в 2012 году. Еще тогда снимки с мероприятия попали на обложки таблоидов, вызвав скандал в Великобритании. Однако со временем об инциденте все забыли, переключившись на историю любви члена королевской семьи и американской актрисы.

Однако стриптизерша, присутствовавшая на той вечеринке, не дает британцам забыть о прошлом сына короля Карла III и внука почившей Елизаветы II. Несколько лет назад Кэрри продала с аукциона трусы герцога Сассекского, который тот подарил ей.

В ту ночь Гарри остался без нижнего белья. Именно такие снимки теперь грозит выложить стриптизерша, которая называет себя его любовницей.

Женщина призналась, что ее оскорбили недомолвки бывшего возлюбленного, который в своей автобиографии не стал описывать ни скандальную вечеринку, ни страсть между ними.

За голые фотографии принца Гарри его экс-любовница надеется получить немалые деньги: она обещает опубликовать их на специальной платформе для размещения контента интимного характера, передает «Стархит».