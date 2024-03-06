Ветлицкая решила переписать подмосковный особняк на дочь

Советская и российская 59-летняя певица Наталья Ветлицкая переписала на дочь дом и землю в подмосковной Истре. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, артистка опасается конфискации недвижимости из-за негативных высказываний о специальной военной операции. В феврале стало известно, что Ветлицкая переписала свою шикарную квартиру за более 200 миллионов рублей на Патриарших прудах на 19-летнюю дочь Ульяну.

Подчеркивается, что стоимость дома в Истре составляет около миллиарда рублей. Речь идет о поместье площадью в три футбольных поля. Там же есть парк с выходом к реке, теннисный корт, баня, несколько домов для прислуги.

Стремление переписать жилье на дочь связано с постами об СВО, которые певица опубликовала в социальных сетях в прошлом году.

Ранее Mash сообщил, что блогер Дмитрий Портнягин после обысков в его «клубе для богатых» Club 500 выставил на продажу свой загородный дом. Отмечалось, что объявление появилось сразу после обысков, которые прошли в октябре 2023 года. За деревянный коттедж-шале площадью 600 квадратов, с двумя этажами, участком в 33 сотки, баней, прудом и летней кухней блогер изначально хотел получить 240 млн рублей.