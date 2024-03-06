Петросян вышел в свет впервые после болезни

Юморист Евгений Петросян появился на премьере фильма "Онегин" впервые после госпитализации. Об этом сообщает kp.ru.

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"Чувствую себя отлично!" - заверил телеведущий.

Издание отметило, что Петросян на светском мероприятии находился в шутливом настроении и разоткровенничался с журналистами о сыне Вагане. Он признался, что ребенок опережает свой возраст и у мальчика много увлечений. Юморист мечтает, чтобы Ваган вырос "настоящим человеком". Петросян признался, что для этого нужно правильно воспитывать ребенка.

Петросяна экстренно госпитализировали в Москве

В декабре 2019 года Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна - Вагана Межлумовича.

12 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Петросяна экстренно доставили с переломом предплечья со смещением в одну из московских больниц. По данным издания, днем 11 февраля юморист упал во время прогулки по Лесной улице в Москве.