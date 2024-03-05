Иван Ургант опубликовал редкое фото с женой на отдыхе

Телеведущий Иван Ургант опубликовал редкие фото с женой Натальей Кикнадзе. Снимками он поделился в Instagram. 5 марта Наталья Кикнадзе отметила свое 46-летие. На редких совместных снимках пара запечатлена на пляже — на фоне розового заката. Телеведущий женат на своей однокласснице, они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы Иван Ургант и Наталья Кикнадзе вновь встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другой женщины. У пары двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего. Также у Натальи Кикнадзе есть 25-летний сын Нико и 22-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил, что воспитывал их как родных. В феврале 2022 года передача "Вечерний Ургант" перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. А в апреле 2023 года стартовало новое "Шоу Воли", в котором комик Павел Воля каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели в юмористической манере.

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