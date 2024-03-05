Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах

Прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении обвиняемого в домогательствах актера Жерара Депардье, пишет газета Le Monde.

Новое расследование связано с жалобой, которую подали в прокуратуру несколько дней назад. Заявитель обвинила 75-летнего Депардье в изнасиловании и домогательствах, которые актер якобы совершил на съемках фильма «Зеленые сердца».

В начале декабря актриса Элен Даррас обвинила Депардье в домогательствах. Позднее то же сделала журналистка из Испании Рут Баса.

Депардье обвинили в домогательствах

В защиту Депардье высказались 50 известных деятелей культуры Франции. Среди них актер актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, передает «Радиоточка НСН».