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Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах

Прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении обвиняемого в домогательствах актера Жерара Депардье, пишет газета Le Monde.

Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах
© РИА Новости

Новое расследование связано с жалобой, которую подали в прокуратуру несколько дней назад. Заявитель обвинила 75-летнего Депардье в изнасиловании и домогательствах, которые актер якобы совершил на съемках фильма «Зеленые сердца».

В начале декабря актриса Элен Даррас обвинила Депардье в домогательствах. Позднее то же сделала журналистка из Испании Рут Баса.

Депардье обвинили в домогательствах

В защиту Депардье высказались 50 известных деятелей культуры Франции. Среди них актер актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, передает «Радиоточка НСН».

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