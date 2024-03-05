«Настал тот самый день!»: Бузовой сделали предложение руки и сердца

Во время шоу «Это нормально?» на канале ТНТ телеведущей Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца.

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Встал на одно колено перед звездой блогер Меружан Мовсисян. Сперва он старательно отвечал на вопросы и пытался угадать настроение звезды, а после, улучив подходящий момент, достал кольцо и сказал заветные слова.

— Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день! — произнес Мовсинян.

Опешившая Бузова, не зная что делать, подошла к парню, а затем попросила его подняться. Что по итогу она ответила Мовсисяну — неизвестно.

Ольга Бузова давно мечтает создать собственную семью, стать супругой и матерью. При этом, по словам знаменитости, перед ней никогда не будет стоять выбор между карьерой или бытом. В рамках одного из интервью мать Ольги Бузовой призналась, что ее дочь сейчас не состоит в отношениях. Звездная родительница также рассказала, почему у исполнительницы не получается построить крепкие и доверительные связи.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов колко высказался по поводу Ольги Бузовой. Он прокомментировал ее поведение, а также рассказал, почему селебрити до сих пор не может найти свою любовь и выйти замуж.