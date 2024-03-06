Басков рассказал о звонках Валентины Матвиенко с просьбой «перестать жрать»

Народный артист России Николай Басков рассказал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать». Об этом он сообщил после выступления на Всероссийском женском форуме, где присутствовала глава Совфеда. Ролик с его высказыванием опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Исполнитель отметил, что таким образом Матвиенко мотивирует его похудеть

«Звонит мне и говорит Валентина Ивановна: "Басков, хватит жрать!" Я поправился тогда, и она говорит: "Нам надо смотреть на красивого артиста". Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый», — отметил певец со сцены.

На кадрах также видно, что Матвиенко смеется во время выступления Баскова.

Ранее Басков пошутил над новым образом своего коллеги, певца Филиппа Киркорова. Артист обратил внимание на новый цвет волос поп-короля.