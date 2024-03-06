Певица Мадонна вспомнила, как после комы сказала слово "нет"

Певица Мадонна во время одного из концертов гастрольного тураt Celebration World Tour в Лос-Анджелесе рассказала о своей госпитализации. Ее цитирует People.

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По словам Мадонны, летом 2023 года она едва не попрощалась с жизнью из-за тяжелой бактериальной инфекцией. Она также вспомнила свое первое после выхода из четырехдневной комы слово — «нет».

«Уверена, что это Бог спрашивал у меня: «Хочешь пойти? Хочешь пойти со мной? Нет», — пошутила она.

Также 65-летняя певица рассказала о разговоре с менеджером Гаем Осири, сопровождавшим ее в больнице.

«Он спросил, когда я, по моему мнению, смогу вернуться к туру. Я вынула из носа кислородную трубку, посмотрела на него и ответила: «Через два чертовых месяца!». Просто сказала это. Иногда просто нужно выплюнуть свой запрос во вселенную, и все случится», — поделилась Мадонна.

Накануне менеджмент Мадонны прокомментировал иск фанатов артистки, которые подали на певицу в суд из-за задержки ее концерта.