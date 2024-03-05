Рэпера Big Baby Tape оштрафовали за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил штраф рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет ТАСС.

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Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ. В суде сообщили, что рэперу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.