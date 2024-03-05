Ляйсан Утяшева и Павел Воля впервые показали лицо подросшей дочери

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля впервые показали лицо подросшей дочери Софии. Звезды появились в эфире программы «Шоу Воли», которая выходит на телеканале ТНТ.

Ляйсан Уятшева пришла на шоу вместе с участниками проекта «Выжить в Самарканде». Бывшая гимнастка преподнесла своему мужу Павлу Воле подарок — шоколадного щенка породы мини чау-чау. Ляйсан Утяшева призналась, что специально подарила супругу собаку на программе, потому что боялась, что он будет против нового домашнего питомца, так как у них и так много животных.

Газета.ру

«Его зовут Пух, я знаю, что ты мечтал о мини чау-чау. Ему три месяца, он совсем маленький», — сказала Ляйсан Утяшева.

Павел Воля обрадовался сюрпризу. Комик не захотел пугать щенка, поэтому отдал своей дочери Софии.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика Павла Волю в 2012 году. Шоумен сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. Как рассказывала телеведущая, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.