Лера Кудрявцева пожаловалась на деградацию

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что начала «деградировать» на больничном.

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Кудрявцева рассказала, что уже несколько дней подряд смотрит ролики в жанре мукбанг. Эти видео представляют собой трансляции поедания большого количества еды. Во время своей трапезы блогеры также общаются со зрителями. Этот жанр зародился в Корее и распространился во всем мире. В России одной из самых известных мукбанг-блогерш является Инна Судакова.

«Мукбанг из Южной Кореи добрался и до России. Это писец, товарищи. На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю, как люди жрут! Еще неделя на больничном, и я начну мычать, прости Господи…» — заявила Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.