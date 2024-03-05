Волочкова дефилировала на показе в платье с разрезом до бедра

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в показе российского модельера Джемала Махмудова, который состоялся в рамках Московской недели моды. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Анастасия Волочкова вышла на подиум в нежно-розовом платье-макси с разрезом до бедра, которое было украшено огромным бантом и пайетками. Бывшая прима также надела серьги, серебристую диадему и бежевые туфли на каблуках. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — гладкую укладку. Образ завершил френч. Поклонники оценили наряд балерины.

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«Наконец-то нашелся человек, который может красиво вас одеть», «Вау, Анастасия, это просто бомба», «Красотка», «Вам идет такой цвет. Платье красивое, мне только бант кажется лишним», — писали в комментариях.

В шоу Джемала Махмудова также приняли участие певица Лариса Долина и журналистка Алена Жигалова.