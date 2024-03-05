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Филипп Киркоров: последние новости 5 марта, концерты, скандалы, Пугачева

Народный артист России Филипп Киркоров публично поддержал Аллу Пугачеву. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, в каких программах он появится в ближайшее время?

Филипп Киркоров: концерты, скандалы, Пугачева
© ТАСС

Что Киркоров сказал о новой песне Пугачевой

Клип на новую песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» появился в Сети несколько дней назад. Видео опубликовал ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После этого Филипп Киркоров в микроблоге выложил различные кадры, на которых он либо находится в одиночестве, либо рядом с Примадонной. На одном из фрагментов он дарит цветы бывшей жене, стоя перед ней на коленях.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой — ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал поп-король.

Что за скандал с Киркоровым случился в Москве

3 марта в московском концертном зале Crocus City Hall состоялся концерт «О чем поют 8 Марта», приуроченный к Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Валерия, Лев Лещенко, Николай Басков, Ярослав Дронов (SHAMAN), Стас Пьеха, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Алексей Чумаков и другие артисты.

После выступления журналисты ждали Киркорова в специально отведенном для этого помещении, в которое знаменитости приходили, чтобы пообщаться со СМИ. По данным MK.RU, представители прессы больше всего хотели поговорить с поп-королем, чтобы задать ему вопросы о «голой» вечеринке и поездке в Донбасс.

«Впрочем, заходить в правильную дверь, то есть к журналистам, как это делали его коллеги, Филипп не стал. И снова пошел в другую. Организаторы сначала звали Киркорова пообщаться с журналистами через менеджера, а потом подошли и к нему самому. Ответ был отрицательным в обоих случаях», — пишет MK.RU.

По информации СМИ, скандал случился из-за представителей музыканта, которые потребовали журналистов освободить помещение, чтобы они «не помешали» Киркорову пройти в гримерку и «не задали ему неудобный вопрос». Представители прессы возразили, и из-за этого произошла перепалка.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — цитирует MK.RU одного из свидетелей произошедшего.

Какие шоу с участием Киркорова выйдут в ближайшее время

На канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Филипп Киркоров.

Кроме того, на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России поборются Филипп Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Джиган, Дмитрий Маликов, Денис Дорохов, Мигель и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — сообщается на сайте НТВ.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Помимо этого, музыкант остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

Шоу-бизнес
Ярослав Дронов
Денис Дорохов
Мигель
Алексей Чумаков
Александр Буйнов
Максим Галкин
Дмитрий Маликов
Стас Пьеха
Лев Лещенко
Стас Михайлов
Александр Ревва
Алла Пугачева
Николай Басков
Марина Федункив
Филипп Киркоров
Минюст России
Москва
Россия