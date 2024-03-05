Стал известен гонорар Шнурова за стадионные концерты

Гонорар певца Сергея Шнурова за стадионный концерт составляет $1 млн, сообщает НСН. Такие данные стали известны изданию благодаря судебной тяжбе между артистом и организатором концертов из-за отмены выступления в «Лужниках». Продюсер Александр Кушнир, комментируя размер гонораров Шнурова, отметил, что многое зависит от площадки и прочих условий.

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Нет ответа на вопрос, каков средний гонорар группы «Ленинград», все зависит от площадки, организатора и прочих условий. <...> Миллион долларов за концерт — это мечты любой российской группы. <...> Глядя правде в глаза, красная цена рок-групп, которые ходят на церемониях по красным дорожкам, измеряется в миллионах рублей, а не долларов, — отметил продюсер.

Событийный продюсер Табриз Шахиди согласен с мнением, что суммы, превышающие $1 млн, заоблачные. По его словам, гонорар за стадионный концерт в «Лужниках» чаще всего составляет 50-60 млн рублей. Но даже при полном аншлаге и средней стоимости билетов в пять тысяч рублей платить гонорар в размере $1 млн «очень странно». Продюсер Леонид Бурлаков в свою очередь уверен, что Шнуров вполне может запросить и получить за стадионный концерт $1 млн. По его мнению, артист «умеет зарабатывать деньги».

Шнуров может. Все реально, порядок сумм реальный, Шнуров умеет зарабатывать деньги. Он, наверное, и колбасу хорошо бы продавал, и пиво. У этого человека талант себя продавать, — высказался продюсер.