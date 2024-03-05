Алена Водонаева призналась в проблемах со здоровьем
Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева рассказала о серьезных проблемах со здоровьем на нервной почве. В своем telegram-канале Voda главной причиной Алена назвала приговор своему другу Тамерлану Бигаеву.
«После приговора Тамику (Тамерлан Бигаев — прим. URA.RU) я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — написала телеведущая.
Кроме приговора фигуранту дела «Ростеха», Алена Водонаева называет еще одну причину проблем со здоровьем — переходный возраст сына Богдана.
Телеведущая пообещала подписчикам все же появляться в обществе и съездить в отпуск.