Алена Водонаева призналась в проблемах со здоровьем

«После приговора Тамику (Тамерлан Бигаев — прим. URA.RU) я почти месяц не выходила „в люди“. Я не была ни на одном мероприятии, я отменила несколько съемок. Пару раз у меня были даже аллергические реакции на нервной почве и панические атаки», — написала телеведущая.