Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Пугачевой

Шоумен Филипп Киркоров разместил на своих страницах в соцсетях посты о новой композиции Аллы Пугачевой. В них он поделился ее треком «Не беспокойся за меня» и признался в любви к певице. Спустя сутки артист удалил публикации, пишет «Фонтанка».

По данным портала, Киркоров сопроводил посты подборкой с видео совместных выступлений и надписью: «Пой, Алла! Люблю».

Журналисты заметили, что в настоящее время материалы исчезли из аккаунтов исполнителя в Instagram*(соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) и «ВКонтакте».

Исполнитель не посчитал необходимым рассказать о причинах удаления публикаций.

Напомним, что 15 апреля Пугачевой исполнится 75 лет. Гастрольную деятельность в полном смысле этого слова певица прекратила в 2010 году, но после этого принимала участие в концертах и передачах, выпускала отдельные песни.