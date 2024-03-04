Стали известны подробности романа Тома Круза с россиянкой

Роман известного голливудского актера Тома Круза с моделью из Татарстана Эльсиной Хайровой вспыхнул в 2023 году и быстро погас, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Журналисты заметили, что в 2013 году Эльсина закончила один из британских университетов. Фотографией с выпускного она тогда поделилась в своих соцсетях. Затем девушка начала модельную карьеру — постоянно посещала показы разных брендов и сама позировала для некоторых из них.

По данным газеты, артист познакомился с молодой женщиной в декабре 2023 года на традиционном воскресном чаепитии, которое Круз проводил в своем пентхаусе в Лондоне.

Роман продлился недолго. После того, как Хайрова познакомила актера со своими детьми от первого брака, Круз испугался ответственности и не захотел продолжать отношения, заметил источник.