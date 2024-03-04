Музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Артист и его жена, модель Анастасия Кривошеева, опубликовали совместный пост, в котором поделились фотографиями из роддома с сыном. Супруги не стали раскрывать имени новорожденного.

«04.03.2024, с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали», — написала пара.

Музыкант и модель познакомились в 2011 году на борту самолета. В 2020-м у пары родилась дочь, которую Ширман и Кривошеева назвали Серафимой.