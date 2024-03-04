Стало известно, почему Орбакайте упала на сцене во время концерта

На днях во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский» Кристина Орбакайте напугала публику, рухнув на сцену и не удержав в руках микрофон. Инцидент попал на видео слушателей, которые распространились по социальным сетям.

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Пользователи сильно испугались за артистку, подумав, что, возможно, у нее что-то произошло со здоровьем, однако, к счастью, с Кристиной все в порядке. Упала Орбакайте вовсе не от потери сознания, как предположили россияне. Причиной стал не очень удобный сценический костюм, в подоле которого она запуталась.

Кристина явно пыталась удержать равновесие, но мантия была такая огромная, что не наступить на нее было, кажется, просто невозможно. Сотрудники Орбакайте моментально отреагировали на инцидент, но Кристина не растерялась и начала перекатываться на другой бок, вызвав уважение аудитории, ведь исполнительница не только признала свой промах, но и обыграла его с юмором, ни на секунду не остановив шоу.