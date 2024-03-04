В интернете появился райдер певицы Клавы Коки

Пользователи соцсетей активно обсуждают райдер известной певицы Клавы Коки, пишет портал «СтарХит» По данным портала, за концерт в Москве исполнительница требует 4 млн рублей, за выступление за пределами столицы берет не менее 7 млн.

Согласно райдеру, 27-летняя Клава предпочитает передвигаться на «Мерседесе» S-класса с пустым багажником для своих личных вещей. Исполнительница требует, чтобы за рулем автомобиля были только мужчины: женщинам она не доверяет.

Водителю запрещается вступать в личный контакт с артисткой и как-либо комментировать разговоры коллектива.

Перелеты — только бизнес-классом, с номером у иллюминатора. Категория гостиницы должна быть высокой, не менее четырех звезд. Для артистки требуется номер люкс с рум-сервисом, а для команды — стандартные номера. У входа в номер Коки должен стоять охранник в черной форме.

На питание звезды организаторы должны предусмотреть не менее 45 тыс. рублей, для членов группы — 17 тыс. рублей. В гримерке должна присутствовать кофемашина, вегетарианские блюда и шоколадки «Киндер».