Киркоров поссорился с журналистами во время концерта

По сведениям издания, сначала артист отказался отвечать на вопросы корреспондентов, которые ожидали его в специально отведенном для прессы месте. Затем журналисты прошли за кулисы, однако там их «в категоричной форме» попросили покинуть помещение, чтобы не мешать исполнителю на пути в гримерку. В результате команда Киркорова устроила с представителями СМИ «бурную перепалку».