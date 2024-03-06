Орбакайте исполнила песню Пугачевой в столичном баре

Певица Кристина Орбакайте исполнила песню своей матери, артистки Аллы Пугачевой на выступлении в столичном баре Petter. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Концерт певицы начался с задержкой около 40 минут и длился примерно час. Выступление посетили около 70 человек. В конце Орбакайте спела хит Пугачевой «Позови меня с собой» и поблагодарила пришедших зрителей. После этого артистка покинула заведение через черный ход.

По данным SHOT, билеты на выступление Орбакайте были раскуплены не полностью. Средняя стоимость посещения концерта в Petter составила 15 тысяч рублей.

Ранее Орбакайте опровергла практически полную отмену своего тура по России. Певица также сообщила о нежелании уезжать из страны.