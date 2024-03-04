Супругу Тимура Хайдарова экстренно госпитализировали

10 февраля 2024 года жена известного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала о грядущем прибавлении в семье. Однако на этом хорошие новости закончились. В конце месяца стало известно, что пациент клиники Хайдарова умер спустя 10 дней после операции. Ситуация сильно ударила по звездному доктору и его семье.

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Как выяснил Super, сегодня супругу Хайдарова экстренно доставили в отделение патологии беременных. По словам Светланы, дело, вероятнее всего, в сильном стрессе.

Сильваши прокомметировала Super, что ей стало плохо ещё в пятницу, затем состояние усугубилось и ее врачом было принято решение о немедленной госпитализации. Сейчас Светлана находится под суточной капельницей, которую нельзя убирать. По её словам, у неё сильные отеки и гипертонус.