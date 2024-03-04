Директор Бориса Моисеева рассказал о ситуации с наследством артиста

Сергей Горох, бывший концертный директор певца Бориса Моисеева, скончавшегося в сентябре 2022 года, проинформировал о том, какую недвижимость получил от артиста в наследство. В интервью aif.ru арт-директор заявил, что ему досталась вся недвижимость шоумена.

Интервью было опубликовано в день юбилея Бориса Моисеева — 4 марта шоумену исполнилось бы 70 лет.

Горох отметил, что в настоящее время он занимается оформлением документов на полученное жилье. Он также заявил, что с большой долей вероятности продаст заграничную недвижимость. Уточняется, что речь идет об апартаментах в Болгарии и квартире в Юрмале.

«Мне она точно не нужна. В московской квартире делаю ремонт. Она мне дорога. Ее продавать не собираюсь. Писали, что у Бори есть еще апартаменты в Дубае и еще одна квартира в Москве. Его наследство — это три объекта недвижимости. Все остальное — выдумки», — подчеркнул Горох.

Он также опроверг факт разбирательств из-за наследства. Бывший концертный директор утверждает, что все юридические отношения между сторонами были оформлены корректно. Он также отметил, что в ходе составления завещания Моисеев отдавал отчет своим действиям.