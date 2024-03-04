Охлобыстин пожалел Лолиту после скандала с Ивлеевой

«Что, он стал патриотом? Я вообще не уверен, что он понимает, о чем идет речь. Он понимает, что отменились концерты. Я противник гонений и репрессивных действий. Но зачем нам на эстраде человек, который никуда не ведет и не представляет никакого интереса в области изящного и интеллектуального? Он давно уже занимает чужое место», — считает он.