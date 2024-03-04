Жена больного деменцией Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о его состоянии. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Хеминг-Уиллис опровергла появившиеся в СМИ слухи о страданиях супруга.

«В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я могу сказать вам, что это далеко от истины», — написала она.

Супруга артиста отметила, что подобная информация от журналистов запугивает людей. По словам Хеминг-Уиллис, в их семейной жизни достаточно «любви, поддержки и радости», несмотря на то, что много и печали.