Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

«Я вырос с цыганами. Они были соседями моими, было среди них много друзей. Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал. Поэтому данное название может их обидеть», — рассказал исполнитель.