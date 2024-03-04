Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис опровергла информацию о том, что в жизни ее тяжелобольного мужа, актера Брюса Уиллиса, больше нет радости. Она высказалась в Instagram.

Эмма Хеминг-Уиллис наткнулась на статью, в которой говорилось, что Брюс Уиллис больше не испытывает положительные эмоции. Жена актера опровергла слова журналистов.

"В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я могу сказать вам, что это далеко от истины. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей", — сказала Хеминг-Уиллис.

Она отметила, что в их жизни много "горя и печали", но в ней также достаточно "любви, поддержки и радости".

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В начале февраля Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом. У голливудской звезды есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.