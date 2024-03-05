Стас Михайлов высказался о покинувших Россию артистах

Российский певец Стас Михайлов в рамках одного из недавних интервью прокомментировал поступок артистов, которые решили покинуть территорию страны после начала спецоперации. Исполнитель отметил, что со временем они вернуться на Родину и будут просить прощения.

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— Во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личности. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги, — сообщил Стас Михайлов.

Артист также добавил, что знаменитости должны быть благодарны своему зрителю и стране, что подарила им возможность выступать и зарабатывать, передает KP.ru.

В свою очередь музыкант, композитор и продюсер Михаил Гребенщиков в интервью рассказал о своем знакомстве с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и назвал причину, по которой общественность спустя время может простить певицу.

Названы покинувшие Россию артисты, у которых начались трудности с работой

Российский актер и режиссер Василий Ливанов в интервью сообщил, что Пугачева утратила свое некогда большое влияние на русскую культуру, как и другие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции.