«Хотел бы быть мотыльком»: 70 лет назад родился Борис Моисеев

70 лет сегодня могло бы исполниться одному из самых ярких и эпатажных артистов российской эстрады Борису Моисееву. Он родился в 1954 году в Могилеве, после школы уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище.

Карьера танцовщика развивалась стремительно. Моисеев успел поработать в театрах на Украине и в Литве, а после создал танцевальное трио «Экспрессия» с которым выступал в юрмальском варьете «Юрас перле». Там неординарного танцора заметила певица Алла Пугачева и пригласила его коллектив в свое шоу.

После почти 10 лет плодотворной работы Борис Моисеев решил отправиться в свободное плаванье, и трио вышло из труппы примадонны. Вместе с «Экспрессией» артист гастролировал по Италии, Франции и США. Долгое время трио работало в шоу «Рафаэлла Карра представляет» на итальянском ТВ.

В 1991 году «Экспрессия» вернулась в Россию, а в 1992-м переродилась в коллектив «Борис Моисеев и его леди», выпустив в том же году одноименный спектакль. Здесь же началась и сольная карьера артиста.

Долгие годы Моисеев параллельно работал как постановщик и как исполнитель. В 1993-м вышел спектакль «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри», за который артист получил премию «Овация». А уже в 1997-м свет увидел его первый сольный альбом «Дитя порока». За время своей карьеры Моисеев выпустил 11 альбомов, поставил множество шоу и сыграл несколько ролей в кино.

В 2010-м артист пережил первый инсульт, после которого не смог полностью восстановиться, но тем не менее продолжал выступать. В 2015 году после второго инсульта Моисеев объявил, что уходит от сцены. Последние годы жизни артист провел тихо и почти не появлялся на публике. 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер в своей квартире.