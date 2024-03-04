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«Хотел бы быть мотыльком»: 70 лет назад родился Борис Моисеев

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Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия», 1994 год
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Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия», 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Борис Моисеев выступает в шоу Аллы Пугачевой, 1984 год
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Борис Моисеев выступает в шоу Аллы Пугачевой, 1984 год 
© Виталий Созинов/ТАСС
Борис Моисеев во время примерки костюмов у себя дома, 1996 год
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Борис Моисеев во время примерки костюмов у себя дома, 1996 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря, 1994 год
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Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

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Борис Моисеев во время юбилейного концерта «Начни сначала», посвященного 20-летию творческой деятельности, 1994 год
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Борис Моисеев во время юбилейного концерта «Начни сначала», посвященного 20-летию творческой деятельности, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Солист трио «Экспрессия» Борис Моисеев и певица Лайма Вайкуле, 1988 год
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Солист трио «Экспрессия» Борис Моисеев и певица Лайма Вайкуле, 1988 год 
© Валерий Христофоров/ТАСС
Борис Моисеев у себя дома, 1996 год
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Борис Моисеев у себя дома, 1996 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия», 1989 год
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Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия», 1989 год 
© Валерий Христофоров/ТАСС
Борис Моисеев, 1994 год
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Борис Моисеев, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

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Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия» выступает в киноконцертном зале «Россия», 1994 год
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Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия» выступает в киноконцертном зале «Россия», 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Художник-модельер Юрий Крот работает над костюмами для концертной программы Бориса Моисеева в квартире артиста, 1994 год
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Художник-модельер Юрий Крот работает над костюмами для концертной программы Бориса Моисеева в квартире артиста, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Эстрадные артисты Ирина Отиева и Борис Моисеев, 1994 год
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Эстрадные артисты Ирина Отиева и Борис Моисеев, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Артисты Анжелика Варум и Борис Моисеев в ночном клубе «Карусель» в Москве, 1994 год
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Артисты Анжелика Варум и Борис Моисеев в ночном клубе «Карусель» в Москве, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Борис Моисеев, 1994 год
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Борис Моисеев, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

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Борис Моисеев во время прогулки по Москве, 1994 год
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Борис Моисеев во время прогулки по Москве, 1994 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Народная артистка СССР Людмила Гурченко и певец Борис Моисеев за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Кремлевском дворце, 2004 год
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Народная артистка СССР Людмила Гурченко и певец Борис Моисеев за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Кремлевском дворце, 2004 год 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
Борис Моисеев и Сергей Зверев на церемонии вручения наград премии «MTV Russia Music Awards-2007» в Москве
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Борис Моисеев и Сергей Зверев на церемонии вручения наград премии «MTV Russia Music Awards-2007» в Москве 
© Максим Шеметов/ТАСС
Борис Моисеев на съемках новогоднего шоу «Золотая рыбка» для телеканала «Россия», 2008 год
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Борис Моисеев на съемках новогоднего шоу «Золотая рыбка» для телеканала «Россия», 2008 год 
© Алексей Даничев/РИА Новости

70 лет сегодня могло бы исполниться одному из самых ярких и эпатажных артистов российской эстрады Борису Моисееву. Он родился в 1954 году в Могилеве, после школы уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище.

Карьера танцовщика развивалась стремительно. Моисеев успел поработать в театрах на Украине и в Литве, а после создал танцевальное трио «Экспрессия» с которым выступал в юрмальском варьете «Юрас перле». Там неординарного танцора заметила певица Алла Пугачева и пригласила его коллектив в свое шоу.

После почти 10 лет плодотворной работы Борис Моисеев решил отправиться в свободное плаванье, и трио вышло из труппы примадонны. Вместе с «Экспрессией» артист гастролировал по Италии, Франции и США. Долгое время трио работало в шоу «Рафаэлла Карра представляет» на итальянском ТВ.

В 1991 году «Экспрессия» вернулась в Россию, а в 1992-м переродилась в коллектив «Борис Моисеев и его леди», выпустив в том же году одноименный спектакль. Здесь же началась и сольная карьера артиста.

Долгие годы Моисеев параллельно работал как постановщик и как исполнитель. В 1993-м вышел спектакль «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри», за который артист получил премию «Овация». А уже в 1997-м свет увидел его первый сольный альбом «Дитя порока». За время своей карьеры Моисеев выпустил 11 альбомов, поставил множество шоу и сыграл несколько ролей в кино.

В 2010-м артист пережил первый инсульт, после которого не смог полностью восстановиться, но тем не менее продолжал выступать. В 2015 году после второго инсульта Моисеев объявил, что уходит от сцены. Последние годы жизни артист провел тихо и почти не появлялся на публике. 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер в своей квартире.

Себя артист называл бриллиантом, который блистает, даже если не совсем чист. И говорил, что если бы у него была возможность переродиться, то он хотел бы быть мотыльком.

Шоу-бизнес
Фото
Борис Моисеев
Алла Пугачева
Могилев
Литва
Минск
Украина
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