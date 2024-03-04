Алена Водонаева уличила мужа певицы Нюши в измене

«Публичность — она и про то, что о твоей личной жизни узнает общественность. Особенно если ты последние несколько лет выстраивал свой личный брэнд лишь на личной жизни. Мужа Нюши Игоря Сивова, сфотографировали с другой женщиной на концерте Мэрайя Кэри», — говорится в посте.