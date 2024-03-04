В Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева
Концерт певца, народного артиста России Валерия Леонтьева отменили в Дубае. Об этом пишет Telegram-канал «Дубай. Report».
Выступление исполнителя было запланировано на май. Причина отмены концерта неизвестна.
По данным СМИ, 74-летний певец, который взял паузу в карьере, вернется на сцену в России и «скорее уже после СВО».
В январе Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае, гонорар артиста составил около 10 млн рублей. Певец не давал концертов с 2020 года из-за болезни, отмечает телеканал «360».