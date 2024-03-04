Орбакайте ответила на вопрос о том, где она живет

Певица Кристина Орбакайте заявила, что не покидала Россию и живет исключительно здесь. Об этом она сообщила журналистам после концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос журналиста telegram-канала Shot о том, надолго ли она приехала в Россию.

Затем певица направилась в автомобиль, а ее охранники оттеснили репортера, попросив при этом не задавать «провокационные вопросы». Ранее сообщалось, что Орбакайте с зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке.

Ряд концертов популярной певицы был отменен в городах России в начале 2024 года. Из-за возмущения граждан и бурятских общественных организаций произошла отмена выступления Орбакайте в Улан-Удэ. Также не состоялись выступления в Чите, Красноярске и Иркутске, а во Владивостоке приостановили продажу билетов.