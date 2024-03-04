Собчак обвинила НТВ в «пестовании антисемитизма»

«Я правильно понимаю, что это теперь еженедельная забава? ... Но мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... Такими штуками на федеральных каналах антисемитизм все равно пестуют», — написала Собчак.