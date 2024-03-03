Орбакайте упала на сцене во время концерта в Петербурге

Певица Кристина Орбакайте в воскресенье, 3 марта, дала концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Без казусов выступление не прошло: артистка запуталась в своем платье и упала прямо на сцене. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Так, во время исполнения одной из песен звезда уверенной походкой шла по сцене, облачившись в длинную бесформенную мантию. Именно таким нарядам в свое время отдавала предпочтение ее мать — Алла Пугачева, но в этом случае такое платье сыграло злую шутку с Орбакайте: она запуталась в подоле и рухнула на сцене, после чего схватилась за лодыжку.

К этому моменту композиция подходила к концу, чем и воспользовалась певица: вставать со сцены она не стала, а просто легла на ней и подождала, пока к ней подойдут танцоры и поднимут ее.

Пострадала ли артистка, пока неизвестно.