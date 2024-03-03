В Петербурге сорвали концерт Пророка Санбоя

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, юбилейное выступление музыканта проходило в клубе Action Club.

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Артист вместе с вещами покинул заведение в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Причины задержания Чернецова неизвестны. Как заявил сам музыкант, он не занимается политикой и во время концерта пел любовные песни.

Не знаю, за что [задержали]. Я политикой не занимаюсь. Любовные песни пел, — объяснил певец.