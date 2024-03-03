Собчак отреагировала на новую песню Пугачевой

Блогер и экс-телеведущая Ксения Собчак заявила, что не смогла сдержать эмоций, слушая новую песню уехавшей из России Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «МК».

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — написала Собчак, комментируя ролик, опубликованный в соцсетях.

Песня Пугачевой появилась в интернете 3 марта, в первое воскресенье весны 2024 года. Она называется «Не беспокойся за меня».

Композиция вызвала споры у пользователей. В комментариях одни восхищаются и называют исполнение «невероятным», вызывающим «мурашки по коже». Другие пишут, что «да давно никто не беспокоится о вас», и считают новую песню «ужасом» и «бредом».