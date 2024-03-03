«Моя миссия — помощь людям»: зачем Анна Асти вернулась в Россию

Певица Анна Асти вернулась в Россию и сразу же сообщила о запуске нового проекта. Что будет делать «отмененная» после «голой» вечеринки исполнительница, зачем она уезжала из страны?

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Какой проект запустила Анна Асти

Исполнительница хита «Царица» сообщила в своих социальных сетях, что открыла собственный благотворительный фонд, над созданием которого работала на протяжении года. Организация называется «Феникс». Организация будет помогать малоимущим и многодетным семьям, а также поддерживать учреждения здравоохранения и образования.

«Я искренне считаю, что моя миссия, помимо музыки, состоит в том, чтобы помогать людям. Несколько лет назад я решила сделать свой душевный проект #поможемсАсти для тех, кто попал в тяжелую ситуацию. Теперь эта история трансформируется в большой благотворительный проект FENIX», — сообщила артистка подписчикам.

Асти напомнила, что 2024 год объявлен годом семьи, поэтому она решила обратить внимание на на организации, которые помогают тем, у кого нет «семьи — самого главного в этой жизни». Кроме того, певица намерена поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Соучредителем «Феникса» стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и председатель «Национального родительского комитета» — Ирина Волынец. Вместе с ней Асти навестила подопечных фонда Доктора Лизы, примером которой звезда много раз восхищалась, и перевела на счет организации 4 миллиона рублей.

«Благотворительность для меня — это лучшая возможность почувствовать себя человеком. Моя мама всегда говорила мне: „Если ты можешь чем-то помочь, то обязательно это сделай“, и сейчас я понимаю важность ее слов», — призналась артистка.

Асти привезла детям подарки (игрушки и канцтовары), а после вручения несколько часов общалась с ними и их родителями. В конце встречи певица исполнила свои хиты «Феникс» и «Верю в тебя». Артистка также никому не отказала в совместных фото и автографах.

Почему Анна Асти уезжала из России

В январе стало известно, что Асти вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным на время покинула Россию. Свое отсутствие певица объяснила восстановлением после операции на ногах. По словам артистки, хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

«Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — пояснила артистка.

Как писал портал «7дней», Асти страдает от синдрома Келлера. Это заболевание провоцирует судороги и разрушает суставы. Осенью 2023 года в одном из интервью артистка показала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Отъезд случился на фоне скандала, связанного с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, которая спровоцировала «отмену» Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и непосредственно Ивлеевой. Асти выступала на мероприятии на коммерческой основе.

Вернется ли Анна Асти на сцену

После тусовки Ивлеевой, мероприятия артистки в столичном клубе Gipsy и в «Барвихе Luxury Village» перенеслись на неопределённый срок.

За последние месяцы концерты Асти отменились в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем» предположил, что ситуация связана с молчанием певицы относительно позиции по «голой» вечеринки.

Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин также встал на защиту Асти и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной «отмены» звезды в РФ нет.