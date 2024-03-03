Наташа Королева: «8 Марта для меня не существует»

Певица также поделилась, как она старается сделать этот день особенным для мужа, подбирая подарки, которые соответствуют его увлечениям и интересам. В прошлом это были гаджеты и эксклюзивные дизайнерские вещи, но с тех пор, как Сергей увлекся живописью, Наташа выбирает для него краски и принадлежности для рисования. С другой стороны, Сергей не забывает и о празднике своей жены, вручая ей в этот день свои картины. Этот обмен подарками делает их семейные традиции по-настоящему уникальными и личными. Несмотря на свое нестандартное отношение к Международному женскому дню, Наташа Королева признается, что любит этот праздник за его атмосферу и то, что он символизирует.