Наташа Королева: «8 Марта для меня не существует»

«8 Марта для меня не существует»: Уже 20 лет подряд для Наташи Королевой 23 февраля и 8 марта — это дни мужа
Для многих женщин по всему миру 8 Марта – это день, наполненный цветами, вниманием и поздравлениями. Однако для Наташи Королевой этот день имеет совершенно иной оттенок.
«Как таковой Международный женский день для меня не существует уже лет двадцать — с тех пор, как встретила Сережу,» — смеется она, рассказывая о своем муже, который родился 8 марта.
Вместо традиционного празднования дня всех женщин, Королева фокусируется на праздновании дня рождения своего супруга Сергея. Это перенаправление внимания с общего на личное делает 8 марта особенным днем для нее по другим причинам.
«Так что все поздравления в этот день звучат в адрес Сергея,» — говорит Наташа.
Певица также поделилась, как она старается сделать этот день особенным для мужа, подбирая подарки, которые соответствуют его увлечениям и интересам. В прошлом это были гаджеты и эксклюзивные дизайнерские вещи, но с тех пор, как Сергей увлекся живописью, Наташа выбирает для него краски и принадлежности для рисования. С другой стороны, Сергей не забывает и о празднике своей жены, вручая ей в этот день свои картины. Этот обмен подарками делает их семейные традиции по-настоящему уникальными и личными. Несмотря на свое нестандартное отношение к Международному женскому дню, Наташа Королева признается, что любит этот праздник за его атмосферу и то, что он символизирует.
«Я люблю 8 Марта, это чудесный праздник,» — признается она, подчеркивая, что этот день является напоминанием о приближении весны.