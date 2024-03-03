Умер "крестный отец блюза" Уэсли Кларк

2 марта на 85-м году жизни скончался американский музыкант, известный как У. К. Кларк, вокалист и гитарист.

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Уэсли Керли Кларк, родившийся в Остине, Техас, в 1939 году, носил титул "крестного отца" местного блюза - за то огромное влияние, что оказывал на локальную жанровую сцену с 1960-х.

Некролог легенды публикует Saving Country Music.

В детстве Клар пел в церковном хоре. Подростком освоил гитару, затем - бас-гитару, увлекшись джазом и блюзом, и уже к началу 1960-х начал привлекать серьезное внимание местных блюзменов.

В конце 60-х музыкант присоединился к группе Джо Текса и покинул родной город, предварительно посетовав, что ритм-н-блюзовая сцена в Остине "мертва". Но вскоре передумал, вернулся и принялся быть деятельным педагогом и путеводным маячком для молодой поросли на местах.

В процессе артист собрал несколько групп, самой известной из которых стал проект WC Clark Blues Revue, выступавший с Джемсом Брауном, Би Би Кингом и потому подобными важными персонажами.