Певица Алла Пугачева призвала поклонников не унывать в первое воскресенье весны

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram пост, в котором поздравила поклонников с первым воскресеньем весны. "Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому", - написала артистка. Для Пугачевой уже стало традицией праздновать первое воскресенье марта. В 90-х исполнительница дарила прохожим желтые цветы в этот день, гуляя по центру Москвы, а после шла праздновать наступление весны с друзьями, заверяя в первом посте: "Весну - разрешаем!" В беседе со "СтарХитом" певец Байгали Серкебаев признался, что на одном из таких праздников Пугачева подарила своим гостям вкусный ужин. "Алла удивила нас тем, что сама приготовила плов с бараниной, настоящий узбекский. Было очень вкусно", - вспомнил артист. Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции артистка призывает своего избранника не беспокоится за нее и отмечает, что она "спокойна с ним как никогда". 1 марта Примадонна впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В "P.S" вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.