Ваенга рассказала, что скрывала от мужа: «Боялась, терпела»

Певица Елена Ваенга 2 марта выступила в Ессентуках, разоткровенничавшись со слушателями. Ее слова передает kp.ru.

"Я корову купила, например. Да, очень хотела. Знаете, я отнеслась к ней как к огромной драгоценности. Это большая ответственность и драгоценность", - призналась артистка.

Ваенга вспомнила, что полгода скрывала корову от родителей и два дня не говорила о покупке супругу. Певица добавила, что назвала своего нового питомца Матильдой.

"Я мужа боялась, два дня терпела, потом в четыре утра, ночью, в темноте сказала: "Рома", - рассказала исполнительница, не уточнив реакцию мужа.

Исполнительница растит сына от барабанщика Романа Садырбаева. Несколько лет певица скрывала личность отца Ивана, а осенью 2016 года артистка официально вышла замуж за музыканта.

Ваенга редко дает интервью журналистам и практически не говорит о семейной жизни, она считает достаточным иногда публиковать снимки с родными людьми в соцсетях и рассказывать о значимых событиях.